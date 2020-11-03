Демонтаж металлоконструкций в Санкт-Петербурге с вывозом по привлекательной стоимости вы можете заказать в нашей компании. Все что вам нужно— прислать фотографию демонтируемого объекта, чтобы мы смогли произвести расчеты. При вывозе мы используем специальную технику, разрезаем объект при необходимости и загружаем в кузов. Также мы покупаем металл, который можно переработать после. Стоимость зависит от чистоты металла и процентного содержания.

Все работы по демонтажу металлоконструкций в Санкт-Петербурге выполняются быстро и под ключ, поэтому если вы нуждаетесь в данный услуге, но ограниченны по времени и финансам — смело обращайтесь к нам.