Демонтируем металлоконструкции любых типов и размеров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по всему Северо-Западному региону. Выполняем работы любой сложности в кратчайшие сроки. Предварительную оценку можно получить по телефону у наших менеджеров: +7 (812) 921-24-11. Возможен бесплатный вывоз металлических конструкций. Гарантируем лучшую цену в городе!
Демонтаж металлоконструкций в Санкт-Петербурге с вывозом по привлекательной стоимости вы можете заказать в нашей компании. Все что вам нужно— прислать фотографию демонтируемого объекта, чтобы мы смогли произвести расчеты. При вывозе мы используем специальную технику, разрезаем объект при необходимости и загружаем в кузов. Также мы покупаем металл, который можно переработать после. Стоимость зависит от чистоты металла и процентного содержания.
Все работы по демонтажу металлоконструкций в Санкт-Петербурге выполняются быстро и под ключ, поэтому если вы нуждаетесь в данный услуге, но ограниченны по времени и финансам — смело обращайтесь к нам.
Вы звоните нам, и мы приезжаем на место
Производим демонтаж металлоконструкций
Вывозим лом и рассчитываемся на месте
Бесплатный вывоз
Демонтаж и вывоз металлолома с места производим своими силами.
Цены на металлолом
Самые высокие цены на прием металлолома в СПб. Расчет сразу!
Оперативность
Выезжаем на место в течении 30 минут с момента получения заявки.
Лицензии
Компания Berulom имеет все лицензии для утилизации лома и спецтехники